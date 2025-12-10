Concert par Naïad, World Jazz

Argenton-sur-Creuse

Samedi 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Concert par Naïad, World Jazz à la salle de l’Avant-Scène.

Un concert pictural aux influences jazz, world, rock où s’opposent des sons électriquesacides à la texture organique des rythmes et des langues. C’est au printemps 2020, revenant d’une tournée à l’étranger, que Georgia Hadjab et Arthur Pierre nourrissent leur inspiration d’un contexte sociétal exceptionnel et commencent à composer ensemble. La complémentarité de leurs parcours, de leurs approches artistiques et influences respectives permet à la fois une richesse et une fluidité rare dans le processus de création. Ces deux musiciens ont en commun un amour des projets musicaux hybrides , transversaux qu’ils aiment à expérimenter dans leurs créations et réalisations. Dans ce projet, ils souhaitent partager l’histoire de ce processus créatif en mettant à profit leurs expériences… .

2T Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 65 39 billetterieasso@avantscene-argenton.com

English :

Concert by Naïad, World Jazz at the Avant-Scène.

