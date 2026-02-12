Concert par Œuf de Pierre Festival en soutien à la lutte contre le cancer Centre socio-culturel de Blavozy Blavozy

Concert par Œuf de Pierre Festival en soutien à la lutte contre le cancer

Centre socio-culturel de Blavozy 6 place Felix Tempère Blavozy Haute-Loire

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Concert rock le 7 mars au centre socio-culturel de Blavozy avec Ossy Ozzy, Rock Brigade et Mobius. Organisé par L’Œuf de Pierre en soutien à Une Rose Un Espoir en Velay. Entrée 20€ sur place ou 15€ en prévente. Une soirée rock solidaire à ne pas manquer !

Centre socio-culturel de Blavozy 6 place Felix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 58 01 41 oeufdepierre43@gmail.com

English :

Rock concert on March 7 at the Blavozy socio-cultural center with Ossy Ozzy, Rock Brigade and Mobius. Organized by L??uf de Pierre in support of Une Rose Un Espoir en Velay. Admission 20? on site or 15? in advance. An evening of rock solidarity not to be missed!

