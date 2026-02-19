Concert Par Sek Æ Lara Dikale Mistral Palace Valence
Concert Par Sek Æ Lara Dikale Mistral Palace Valence jeudi 9 avril 2026.
Concert Par Sek Æ Lara Dikale
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Lycéens, Etudiants, -18ans, bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif Adhérents Mistral Palace ou La Cordo
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09 01:00:00
Date(s) :
2026-04-09
De la Pop au Mistral ?! Oui, oui, et pas que.. Alors ne ratez pas cette soirée, et il y en aura peut-être d’autres !
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com
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English :
Pop at the Mistral?! Yes, yes, and not only that… So don’t miss this evening, and there may be more to come!
L’événement Concert Par Sek Æ Lara Dikale Valence a été mis à jour le 2026-03-13 par Valence Romans Tourisme