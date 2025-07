CONCERT « PARA ONE » La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

CONCERT « PARA ONE »

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Gratuit

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 21:00:00

2025-07-26

Depuis une quinzaine d’années, Para One Jean-Baptiste de Laubier de son vrai nom a imposé sa patte à la musique électronique française. De ses débuts dans le hip-hop, et sa participation à l’aventure TTC (et du label Institubes), Para One s’est toujours moqué des étiquettes ou des genres, faisant du grand écart sa marque de fabrique. En solo pour » Epiphanie » (pierre angulaire de ce que l’on nommera ensuite la French Touch 2.0) ou » Passion » (son dernier album plus pop, mitempo et introspectif), comme compositeur de bande son pour le cinéma ( » Naissance des pieuvres » et » Bande de Filles » de Céline Sciamma), comme producteur pour des projets apparemment aussi éloignés que Birdy Nam Nam ou Micky Green, comme boss de label (le fantastique Marble), réalisateur à ses heures perdues, acteur à ses heures encore plus perdues… Et plus que jamais, DJ capable d’alterner hip-hop, house ou techno, UK garage et vibes old school. Bar et petite restauration sur place. Entrée libre .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 autrechapelle@gmail.com

