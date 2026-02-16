Concert Parade Trio TARBES Tarbes

Concert Parade Trio TARBES Tarbes jeudi 12 mars 2026.

Concert Parade Trio

TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

JazzMDA présente Parade Trio avec

Ferdinand Doumerc Saxophones, flûte, métallophone
Jiang Nan Guzheng Cithare chinoise
Louise Grévin Violoncelle
  .

TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie   concerts@jazzmda.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JazzMDA presents Parade Trio with

Ferdinand Doumerc: Saxophones, flute, metallophone
Jiang Nan Guzheng: Chinese zither
Louise Grévin: Cello

L’événement Concert Parade Trio Tarbes a été mis à jour le 2026-02-16 par OT de Tarbes|CDT65