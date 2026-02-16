Concert Parade Trio TARBES Tarbes

Concert Parade Trio

TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

JazzMDA présente Parade Trio avec

Ferdinand Doumerc Saxophones, flûte, métallophone

Jiang Nan Guzheng Cithare chinoise

Louise Grévin Violoncelle

.

TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie concerts@jazzmda.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JazzMDA presents Parade Trio with

Ferdinand Doumerc: Saxophones, flute, metallophone

Jiang Nan Guzheng: Chinese zither

Louise Grévin: Cello

L’événement Concert Parade Trio Tarbes a été mis à jour le 2026-02-16 par OT de Tarbes|CDT65