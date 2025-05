Concert Paranohead (Tribute Radiohead) – Eden Sénas, 7 juin 2025 20:45, Sénas.

Bouches-du-Rhône

Concert Paranohead (Tribute Radiohead) Samedi 7 juin 2025 à 20h45. Eden 28 cours Jean Jaurès Sénas Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2025-06-07 20:45:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Paranohead est LE tribute band Made in France de Radiohead.

Techniquement intransigeant, le groupe interprète une précieuse sélection de titres de la discographie dans le plus grand respect du groupe original. Ils reviennent cette saison à l’Eden avec trois nouvelles musiciennes du groupe Les Cordes Fantastiques et un nouveau set… À ne manquer sous aucun prétexte !



Rendez-vous dès 20h pour profiter de la buvette tenue par les Jeunes Sapeurs Pompiers ! .

Eden 28 cours Jean Jaurès

Sénas 13560 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Paranohead is THE Radiohead tribute band « Made in France ».

Paranohead ist DIE Tribute-Band « Made in France » von Radiohead.

I Paranohead sono la tribute band dei Radiohead « Made in France ».

Paranohead es LA banda tributo a Radiohead ‘Made in France’.

