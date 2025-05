Concert Paris Nashville – Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage, 13 juin 2025 20:30, Bourg-de-Péage.

Drôme

Concert Paris Nashville Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-13 01:00:00

2025-06-13

Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir le groupe de reprises rock Paris Nashville ! Le concert sera suivi d’une soirée variété mix house animée par DJ Seb Régal !

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

English :

Come one, come all to discover or rediscover the Paris rock cover band Nashville! The concert will be followed by a mix house party hosted by DJ Seb Régal!

German :

Kommen Sie zahlreich, um die Rock-Cover-Band Paris Nashville zu entdecken oder wiederzuentdecken! Im Anschluss an das Konzert findet ein Mix-House-Abend statt, der von DJ Seb Régal moderiert wird!

Italiano :

Venite tutti a scoprire o riscoprire la cover band rock Paris Nashville! Il concerto sarà seguito da un mix house party condotto dal DJ Seb Régal!

Espanol :

Vengan todos a descubrir o redescubrir al grupo de rock Paris Nashville Tras el concierto, DJ Seb Régal ofrecerá una fiesta mixta

L’événement Concert Paris Nashville Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-05-09 par Valence Romans Tourisme