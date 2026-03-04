Concert « Paris-Piaf » de Fontamar Consort, Théâtre Splendor, Aoste

Concert « Paris-Piaf » de Fontamar Consort Vendredi 20 mars, 20h30 Théâtre Splendor

ntrée libre, dans la limite des places disponibles.

Avec Paris-Piaf, le Fontamar Consort propose une réinterprétation dépouillée et vibrante à la fois du grand répertoire de la chanson française d’après-guerre. Centré sur des chefs-d’œuvre dont Edith Piaf a été l’inoubliable interprète, sans oublier ceux d’Aznavour ou de Montand, le concert condense l’âme des chansons revisitées en un dialogue dense, souvent poignant – celui d’une voix (Laurianne Langevin) et d’un piano (Jean Fontamar).

Théâtre Splendor Rue Festaz, Aoste Aoste 11100 Vallée d’Aoste [{« type »: « phone », « value »: « +39016532778 »}, {« type »: « email », « value »: « attivita-culturali@regione.vda.it »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie