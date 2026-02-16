Concert Paris Zydeco Club

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le zydeco comme vous ne l’avez jamais entendu !

Le Paris Zydeco Club revisite le style festif venu de Louisiane avec une énergie rock et une touche parisienne. Le groupe vous entraînent dans une fête musicale unique !

Le zydeco comme vous ne l’avez jamais entendu !

Le Paris Zydeco Club revisite le style festif venu de Louisiane avec une énergie rock et une touche parisienne. Le groupe vous entraînent dans une fête musicale unique !

Tarif plein 15€ | Tarif réduit 10€ 15 .

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zydeco like you’ve never heard it before!

The Paris Zydeco Club revisits the festive style from Louisiana with rock energy and a Parisian touch. The band will take you on a unique musical journey!

L’événement Concert Paris Zydeco Club Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-02-16 par OTs DU PERCHE