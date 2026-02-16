Concert Paris Zydeco Club Nogent-le-Rotrou
Concert Paris Zydeco Club Nogent-le-Rotrou vendredi 6 mars 2026.
Concert Paris Zydeco Club
Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 15 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Le zydeco comme vous ne l’avez jamais entendu !
Le Paris Zydeco Club revisite le style festif venu de Louisiane avec une énergie rock et une touche parisienne. Le groupe vous entraînent dans une fête musicale unique !
Tarif plein 15€ | Tarif réduit 10€
Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Zydeco like you’ve never heard it before!
The Paris Zydeco Club revisits the festive style from Louisiana with rock energy and a Parisian touch. The band will take you on a unique musical journey!
