Concert Paroles et musique d’Anne Sylvestre Salle Maurice Thorez Tarnos

Concert Paroles et musique d’Anne Sylvestre

Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Artiste associé à l’Orchestre Pau-Pays de Béarn, Hervé SUHUBIETTE compose

opéras, contes musicaux et pièces pour chœurs et orchestres, diffusés dans des

institutions de renom, aussi bien à destination du jeune public que des adultes. Il se

distingue par des spectacles-hommages à de grands noms de la chanson.

Dans Paroles et musique, Hervé Suhubiette se saisit des textes et musiques

d’Anne Sylvestre, les réhabille aux couleurs d’un quatuor à cordes et nous propose

un spectacle en forme d’autoportrait .

Avec la participation du choeur de l’École Municipale de Musique et une chorale du

collège Langevin-Wallon.

RDV à 17h. .

Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45

