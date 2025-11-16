Concert Paroles et musique d’Anne Sylvestre Salle Maurice Thorez Tarnos
Concert Paroles et musique d’Anne Sylvestre
Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Artiste associé à l’Orchestre Pau-Pays de Béarn, Hervé SUHUBIETTE compose
opéras, contes musicaux et pièces pour chœurs et orchestres, diffusés dans des
institutions de renom, aussi bien à destination du jeune public que des adultes. Il se
distingue par des spectacles-hommages à de grands noms de la chanson.
Dans Paroles et musique, Hervé Suhubiette se saisit des textes et musiques
d’Anne Sylvestre, les réhabille aux couleurs d’un quatuor à cordes et nous propose
un spectacle en forme d’autoportrait .
Avec la participation du choeur de l’École Municipale de Musique et une chorale du
collège Langevin-Wallon.
RDV à 17h. .
Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 45
