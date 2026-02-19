Concert partagé Ensemble vocal Scylla & Les Voix Romanes Temple protestant Saintes

Concert partagé Ensemble vocal Scylla & Les Voix Romanes

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Voilà, c’est décidé ! Nous partons en voyage ! Vous êtes de l’aventure ?

L’ensemble vocal Scylla invite l’ensemble vocal féminin Les Voix Romanes pour un concert partagé

.

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 88 29 25 voix.romanes@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Well, it’s decided! We’re going on a trip! Are you up for the adventure?

Vocal ensemble Scylla invites women’s vocal ensemble Les Voix Romanes for a shared concert

L’événement Concert partagé Ensemble vocal Scylla & Les Voix Romanes Saintes a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge