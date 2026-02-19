Concert partagé Ensemble vocal Scylla & Les Voix Romanes Temple protestant Saintes
Concert partagé Ensemble vocal Scylla & Les Voix Romanes Temple protestant Saintes samedi 7 mars 2026.
Concert partagé Ensemble vocal Scylla & Les Voix Romanes
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Voilà, c’est décidé ! Nous partons en voyage ! Vous êtes de l’aventure ?
L’ensemble vocal Scylla invite l’ensemble vocal féminin Les Voix Romanes pour un concert partagé
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 88 29 25 voix.romanes@free.fr
Well, it’s decided! We’re going on a trip! Are you up for the adventure?
Vocal ensemble Scylla invites women’s vocal ensemble Les Voix Romanes for a shared concert
