Concert partagé Gan
Concert partagé Gan vendredi 29 mai 2026.
Gan
Concert partagé
Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Concert partagé Choeur mixte et choeur d’hommes et danses basques .
Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 15 88
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English : Concert partagé
L’événement Concert partagé Gan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pau
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