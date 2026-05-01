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Concert partagé Gan

Concert partagé Gan vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Chemin de Mesplet

Ville : 64290 Gan

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Gan

Concert partagé

Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Concert partagé Choeur mixte et choeur d’hommes et danses basques   .

Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 15 88 

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English : Concert partagé

L’événement Concert partagé Gan a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pau

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