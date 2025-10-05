CONCERT PARTICIPATIF À LA BOUGIE – Eglise ND des Otages Paris

CONCERT PARTICIPATIF À LA BOUGIE Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

ÉGLISE NOTRE-DAME DES OTAGES DE PARISSACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :CONCERT PARTICIPATIF À LA BOUGIEDurée du concert : 1h15Chantez et vibrez avec l’Ensemble Victoire à la lueur des bougies !À la croisée du gospel, des rythmes latinos et des plus belles chansons françaises, l’ensemble Victoire vous propose un voyage musicale à travers l’histoire et les continents. Redécouvrez la richesse et la diversité de la polyphonie avec Rameau, Mendelssohn ou Poulenc, jusqu’aux pièces les plus incontournables tel que le chant Australien Wellerman ou encore l’hymne Corse Dio Vi Salve Regina, sans oublier la variété française contemporaine comme Savoir Aimer de Florent Pagny.Ce concert pas comme les autres fait de vous un acteur à part entière : que vous soyez soliste d’opéra… ou de salle de bain, vous êtes les bienvenus pour former une immense chorale éphémère avec le choeur professionnel !Une expérience collective et joyeuse vécue dans un lieu centenaire illuminé de centaines de bougies.

Eglise ND des Otages 81 RUE HAXO 75020 Paris 75