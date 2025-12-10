Concert participatif avec Erwan Lhermenier [Festival Taol Kurun] Médiathèque Scaër

Concert participatif avec Erwan Lhermenier [Festival Taol Kurun]

Médiathèque 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28 16:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Musique verte “le souffle et le végétal” avec l’artiste Erwan Lhermenier

Concert participatif (tous publics)

Au bord des ruisseaux, au détour d’un chemin, sur une prairie ou dans un bois, cette musique est toujours là, présente, à porter de main pour qui veut bien se pencher sur son enfance ou sur le son produit par ces instruments éphémères.

De la ville à la campagne, au fil des saisons, la nature nous offre sa panoplie de symphonie buissonnières. .

Médiathèque 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

English :

L’événement Concert participatif avec Erwan Lhermenier [Festival Taol Kurun] Scaër a été mis à jour le 2025-12-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS