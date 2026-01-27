Concert participatif : Chants d’Afrique Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris
Concert participatif : Chants d’Afrique Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université Paris mardi 7 avril 2026.
Avec « Chants d’Afrique », le COSU vous propose un voyage à travers les traditions musicales du Cameroun, de l’Afrique du Sud et du Congo et célèbre la force collective du chant. Le temps d’un concert participatif, le public est invité à apprendre puis à interpréter ces chants d’Afrique centrale et australe aux côtés des musiciennes et musiciens de Sorbonne Université.
Trad. Cameroun Biso ya
Trad. Afrique du Sud Hlohonolofatsa
Trad. Afrique du Sud Shosholoza
Trad. Congo Amawolé
Chœur & Orchestre Sorbonne Université
Nicolas Agullo chef d’orchestre
Frédéric Pineau chef de chœur
Gratuit, sur inscription
Rejoignez les rangs du COSU pour entonner des chants traditionnels d’Afrique centrale et australe !
Le mardi 07 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-08T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-07T19:00:00+02:00_2026-04-07T21:00:00+02:00
Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université 2 rue Francis de Croisset 75018 Paris
https://cosu.sorbonne-universite.fr/evenements-cosu/concert-participatif-chants-dafrique +33153095654 cosu@sorbonne-universite.fr https://www.facebook.com/cosu.sorbonne https://www.facebook.com/cosu.sorbonne
Afficher la carte du lieu Auditorium du Campus Clignancourt de Sorbonne Université et trouvez le meilleur itinéraire