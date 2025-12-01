Concert participatif de Noël

Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Venez nombreux chanter avec nous ! Avec l’ensemble Vocal du Conservatoire du Tricastin dirigé par Sylvie-Claire Vautrin.

.

Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

Come and sing along! With the Conservatoire du Tricastin Vocal Ensemble directed by Sylvie-Claire Vautrin.

L’événement Concert participatif de Noël La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence