Concert participatif de Noël La Garde-Adhémar
Concert participatif de Noël La Garde-Adhémar vendredi 12 décembre 2025.
Concert participatif de Noël
Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Venez nombreux chanter avec nous ! Avec l’ensemble Vocal du Conservatoire du Tricastin dirigé par Sylvie-Claire Vautrin.
Eglise Saint-Michel La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
Come and sing along! With the Conservatoire du Tricastin Vocal Ensemble directed by Sylvie-Claire Vautrin.
