Embarquez pour une expérience musicale mémorable, idéale pour lâcher prise et parfaite pour chanter ! Découvrez ce duo iconique qui va vous régaler, dans un spectacle unique et déjanté. L’énergie d’Alexandre et la douce folie de Camilo transporte le public vers un grand voyage où les voix dansent au rythme des variétés françaises. Tout le monde participe à la fête, la foule chante et les deux compères vous invitent à partager la scène à leurs côtés, si vous le voulez ! Qui viendra nous montrer ses talents de chanteur.euse ?

Gratuit, tout public.

Organisé par la ville d’Evron .

