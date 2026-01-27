Concert participatif, “Les Agités du Vocal”, samedi 7 février 2026 au Fil Hémon Fil-hémon Rennes
Le Fil Hémon vous présente ses meilleurs voeux et vous annonce la reprise de ses spectacles en 2026.
Pour commencer cette nouvelle année dans la joie et la bonne humeur, nous vous invitons à un **concert participatif, “Les Agités du Vocal” le samedi 7 février 2026 à 19h** au 26 rue Louis Hémon.
“Les Agités du vocal” c’est une guitare, celle de Damien Le Bellour, et des carnets de chants, pour une chorale improvisée et éphémère.
– Spectacle **prix libre au chapeau, à partir de 5 €**.
– **19h : repas partagé, suivi du concert à 20h**
– Formule **Auberge Espagnole** : chacun apporte un plat salé ou sucré ou une boisson à partager.
– S’inscrire et **réserver en complétant ce lien** ci-dessous.
**[https://beta.framadate.org/polls/84131b44b52f6a6e15d4](https://beta.framadate.org/polls/84131b44b52f6a6e15d4)**
Au plaisir de vous retrouver nombreux.
La commission culture pour le Fil Hémon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-07T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-07T21:30:00.000+01:00
1
https://beta.framadate.org/polls/84131b44b52f6a6e15d4 http://(filhemon2020@gmail.com
Fil-hémon 26 rue Louis hémon, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine