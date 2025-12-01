Concert Participatif Munster

Concert Participatif

Place du marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez chanter en famille ou entre amis avec la chorale Chanteval à l’église protestante

Concert participatif de chants de Noël avec la chorale Chanteval.

La chorale Chanteval chante Noël pour vous et avec vous. Elle propose des chants de Noël de régions de France et d’ailleurs, Allemagne, Roumanie…

Le programme varié sera ponctué par un ensemble de flûtes à bec.

Ce concert permettra d’entrer ensemble et joyeusement dans la période de Noël. .

Place du marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 15 09 00 agnes.michel.simon@gmail.com

English :

Come and sing with family and friends with the Chanteval choir at the Protestant church

German :

Singen Sie mit Familie oder Freunden mit dem Chor Chanteval in der protestantischen Kirche

Italiano :

Venite a cantare con la vostra famiglia o i vostri amici con il coro di Chanteval nella chiesa protestante

Espanol :

Venga a cantar en familia o entre amigos con el coro Chanteval en la iglesia protestante

