CONCERT PARTICIPATIF PARENTS/ENFANTS LA BULLE MÉDIATHÈQUE Eaunes
CONCERT PARTICIPATIF PARENTS/ENFANTS LA BULLE MÉDIATHÈQUE Eaunes samedi 6 juin 2026.
CONCERT PARTICIPATIF PARENTS/ENFANTS LA BULLE
MÉDIATHÈQUE 758 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Inscrivez vous et participé au concert participatif parents/enfants proposé par le musicien Fred Dufée.
Le public spect- acteur , invité à participer et à manipuler des instruments, influence ses variations selon l’humeur et l’écoute.
Entre sons du quotidien, chansons de variétés, pour enfants ou chants anciens, la musique se révèle peu à peu, dans toutes ses couleurs… et parfois même dans ses silences. .
MÉDIATHÈQUE 758 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Register and take part in the parent/child participatory concert proposed by musician Fred Dufée.
L’événement CONCERT PARTICIPATIF PARENTS/ENFANTS LA BULLE Eaunes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE