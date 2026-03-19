CONCERT PARTICIPATIF PARENTS/ENFANTS LA BULLE MÉDIATHÈQUE Eaunes

CONCERT PARTICIPATIF PARENTS/ENFANTS LA BULLE

MÉDIATHÈQUE 758 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Inscrivez vous et participé au concert participatif parents/enfants proposé par le musicien Fred Dufée.

Le public spect- acteur , invité à participer et à manipuler des instruments, influence ses variations selon l’humeur et l’écoute.

Entre sons du quotidien, chansons de variétés, pour enfants ou chants anciens, la musique se révèle peu à peu, dans toutes ses couleurs… et parfois même dans ses silences. .

MÉDIATHÈQUE 758 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 23 22 media.eaunes@mediaeaunes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Register and take part in the parent/child participatory concert proposed by musician Fred Dufée.

L’événement CONCERT PARTICIPATIF PARENTS/ENFANTS LA BULLE Eaunes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE