Concert participatif pour notre sœur la terre Urbeis

Début : Dimanche 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

La violoniste Emma Errera et le guitariste Clément Dague explorent pour ce concert les traditions ashkénazes (à travers la musique klezmer) et sépharades avec des pièces inspirées de près ou de loin par la Genèse et notamment le jardin d’Eden.

Les deux musiciens, connus pour leur virtuosité et leur engagement émotionnel notamment au sein du quintette Klezmhear, proposent un programme qui explore les thèmes de résilience, de célébration et de connexion à la nature, autrement dit à la Création. Le duo invite le public à un voyage sonore qui reflètera la profondeur spirituelle et la joie communicative présentes au cœur de la musique klezmer mais aussi de la tradition orale sépharade.

Création originale autour du poème Le chant des labeurs de la terre de Milarépa (sage bouddhiste 1040-1123).

Ludivine Amann, J.C. Gandemer, Angela Nayar, Louna Tournier Petitcolas, chant. Christianisme

Elles chanteront deux interprétations du Cantique des Créatures de François d’Assise Dolce è sentire et Laudato si.

Avec aussi Les Terriens, la chorale ad hoc du festival sous la direction d’Agnès Keller. .

Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 35 77 52 contact@abc-climont.eu

