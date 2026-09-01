Concert-pas si classique église Senones
samedi 19 septembre 2026 · église · Senones
Informations pratiques
Senones
Concert-pas si classique
église Place Dom Calmet Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert de l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges qui constitue chaque année, une occasion privilégiée de célébrer les liens étroits qui l’unissent au conservatoire Olivier-Douchain. Variété française symphonique et musique classique au programme.
Élèves, anciens élèves, professeurs ou anciens professeurs : de nombreux musiciens de l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges sont issus du Conservatoire Olivier-Douchain. Le renouvellement de l’opportunité offerte aux élèves du conservatoire de se produire en solistes aux côtés d’un grand orchestre s’inscrit naturellement dans cette continuité.Tout public
0 .
église Place Dom Calmet Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 87 74 48 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A concert by the Saint-Dié-des-Vosges Symphony Orchestra, which each year provides a special opportunity to celebrate the close ties that bind it to the Olivier-Douchain Conservatory. The program features French symphonic repertoire and classical music.
Students, alumni, faculty, and former faculty: many musicians in the Saint-Dié-des-Vosges Symphony Orchestra are graduates of the Olivier-Douchain Conservatory. The renewal of this opportunity for conservatory students to perform as soloists alongside a major orchestra is a natural extension of this tradition.
L’événement Concert-pas si classique Senones a été mis à jour le 2026-09-08 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Senones (Vosges)
- Ancienne synagogue devenue temple protestant, Temple protestant, Senones 19 septembre 2026
- Visite de l’abbaye de Senones, Abbaye Saint-Pierre, Senones 20 septembre 2026
- Visite du Centre Historique de Senones Petite Cité de Caractère, Premier Château Capitale Princière, Senones 20 septembre 2026
- Concert de Luc Arbogast Place Dom Calmet Senones 25 septembre 2026
- Rencontre avec Pablo Behague, Médiathèque Intercommunale. Site De Senones, Senones 2 octobre 2026