Concert-pas si classique église Senones

Informations pratiques

Senones

Concert-pas si classique

église Place Dom Calmet Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert de l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges qui constitue chaque année, une occasion privilégiée de célébrer les liens étroits qui l’unissent au conservatoire Olivier-Douchain. Variété française symphonique et musique classique au programme.

Élèves, anciens élèves, professeurs ou anciens professeurs : de nombreux musiciens de l’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges sont issus du Conservatoire Olivier-Douchain. Le renouvellement de l’opportunité offerte aux élèves du conservatoire de se produire en solistes aux côtés d’un grand orchestre s’inscrit naturellement dans cette continuité.Tout public

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église Place Dom Calmet Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 87 74 48 94

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English :

A concert by the Saint-Dié-des-Vosges Symphony Orchestra, which each year provides a special opportunity to celebrate the close ties that bind it to the Olivier-Douchain Conservatory. The program features French symphonic repertoire and classical music.

Students, alumni, faculty, and former faculty: many musicians in the Saint-Dié-des-Vosges Symphony Orchestra are graduates of the Olivier-Douchain Conservatory. The renewal of this opportunity for conservatory students to perform as soloists alongside a major orchestra is a natural extension of this tradition.

L’événement Concert-pas si classique Senones a été mis à jour le 2026-09-08 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES