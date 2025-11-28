Concert Pascal and Co Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Concert Pascal and Co

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 21:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Ambiance assurée avec des chansons françaises variées au rythme entrainant.

Repas (payant), à 19h30, sur réservation. .

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

English : Concert Pascal and Co

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Pascal and Co Avranches a été mis à jour le 2025-11-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts