Concert Paso A Paso Musique Latine La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Concert Paso A Paso Musique Latine La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 3 avril 2026.
Concert Paso A Paso Musique Latine
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 21:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Concert PASO A PASO.
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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
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English :
PASO A PASO concert.
L’événement Concert Paso A Paso Musique Latine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme