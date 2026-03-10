Concert Paso A Paso Musique Latine La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Concert Paso A Paso Musique Latine La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 3 avril 2026.

Concert Paso A Paso Musique Latine

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:00:00
fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :
2026-04-03

Concert PASO A PASO.
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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

PASO A PASO concert.

L’événement Concert Paso A Paso Musique Latine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme

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