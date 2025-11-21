Concert « Passages » – Duo cristal Baschet et violon Bibliothèque Forney Paris

Concert « Passages » – Duo cristal Baschet et violon Bibliothèque Forney Paris vendredi 21 novembre 2025.

L‘une est

cristalliste (Catherine Brisset) et l‘autre violoniste (Françoise Ruscher),

complices, elles vous invitent à vivre une expérience musicale singulière née

des alliances sonores du violon et du Cristal Baschet (lutherie-sculpture

contemporaine). Leur répertoire, constitué de transcriptions et surtout de

créations contemporaines, a vu le jour grâce à la curiosité, l’enthousiasme et

l’imaginaire des compositeurs. Les deux musiciennes vous proposent de découvrir

des œuvres dédiées à leur duo, en harmonie avec des solos ; compositions

de J. S Bach, T. Takemitsu, B. David, D. Soh, L. Durupt, M. Escande…

Lors de ce

concert venez découvrir cet instrument merveilleux et atypique, le cristal

Baschet. Il est à la jonction des mondes plastique et sonore. L’œuvre des

frères Baschet est le fruit d’une recherche esthétique formelle et sonore menée

en considération de la fonction sociale de l’art et de la participation du

public.

–

Les artistes

Catherine

Brisset est cristalliste, interprète et improvisatrice. Elle développe une

technique et un répertoire spécifique pour le cristal depuis de nombreuses

années.

Elle a

participé à des créations chorégraphiques, théâtrales et lyriques et a créé de

nombreuses compositions pour cristal solo ou en ensemble.

Pédagogue,

elle travaille depuis de nombreuses années à la Cité de la musique/philharmonie

de Paris.

Françoise

Ruscher est violoniste, diplômée

du Conservatoire de Chambéry et de l’École normale de musique de Paris. Elle

s’est produite en orchestre de Chambre (J.W.Audoli, B. Calmel ) et dans des

formations de musique de chambre en tant que violoniste et altiste.

Elle explore

le répertoire contemporain au sein du duo Cristal

variables qu’elle forme avec Catherine Brisset au Cristal Baschet.

Elle est

aussi partenaire du clown Nino Montalto.

–

Instruments insolites sous les plafonds de l’Hôtel de Sens.

Pour sa première participation au Festival Monte le son, événement musical organisé par les bibliothèques de la Ville de Paris, Forney accueille le duo Cristal variables.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

