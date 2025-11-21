Concert « Passages » – Duo cristal Baschet et violon Bibliothèque Forney Paris
Concert « Passages » – Duo cristal Baschet et violon Bibliothèque Forney Paris vendredi 21 novembre 2025.
L‘une est
cristalliste (Catherine Brisset) et l‘autre violoniste (Françoise Ruscher),
complices, elles vous invitent à vivre une expérience musicale singulière née
des alliances sonores du violon et du Cristal Baschet (lutherie-sculpture
contemporaine). Leur répertoire, constitué de transcriptions et surtout de
créations contemporaines, a vu le jour grâce à la curiosité, l’enthousiasme et
l’imaginaire des compositeurs. Les deux musiciennes vous proposent de découvrir
des œuvres dédiées à leur duo, en harmonie avec des solos ; compositions
de J. S Bach, T. Takemitsu, B. David, D. Soh, L. Durupt, M. Escande…
Lors de ce
concert venez découvrir cet instrument merveilleux et atypique, le cristal
Baschet. Il est à la jonction des mondes plastique et sonore. L’œuvre des
frères Baschet est le fruit d’une recherche esthétique formelle et sonore menée
en considération de la fonction sociale de l’art et de la participation du
public.
–
Les artistes
Catherine
Brisset est cristalliste, interprète et improvisatrice. Elle développe une
technique et un répertoire spécifique pour le cristal depuis de nombreuses
années.
Elle a
participé à des créations chorégraphiques, théâtrales et lyriques et a créé de
nombreuses compositions pour cristal solo ou en ensemble.
Pédagogue,
elle travaille depuis de nombreuses années à la Cité de la musique/philharmonie
de Paris.
Françoise
Ruscher est violoniste, diplômée
du Conservatoire de Chambéry et de l’École normale de musique de Paris. Elle
s’est produite en orchestre de Chambre (J.W.Audoli, B. Calmel ) et dans des
formations de musique de chambre en tant que violoniste et altiste.
Elle explore
le répertoire contemporain au sein du duo Cristal
variables qu’elle forme avec Catherine Brisset au Cristal Baschet.
Elle est
aussi partenaire du clown Nino Montalto.
–
Réservation
au 01.44.78.80.50 ou bibliocite.fr/evenements
Instruments insolites sous les plafonds de l’Hôtel de Sens.
Pour sa première participation au Festival Monte le son, événement musical organisé par les bibliothèques de la Ville de Paris, Forney accueille le duo Cristal variables.
Le vendredi 21 novembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation obligatoire ci dessous ou au 01.44.78.80.50
Public adultes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/