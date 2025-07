Concert: passé composé l’heure d’été Emile Macé Ville haute Pornic

Ville haute Place Macé Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-08-14 19:00:00

fin : 2025-08-14 19:00:00

2025-08-14

Dans le cadre de la programmation estivale L’heure d’été d’Emile Macé , venez rencontrer le duo Passé Composé.



Passé composé est un duo piano voix qui revisite des mélodies intemporelles pour enchanter une parenthèse musicale et de Piaf à Gainsbourg en passant par Sanson et France Gall et bien d’autres, le temps qui passe fera une pause.

Découvrez le programme complet des places des Halles et Macé et vivez Pornic à l’heure d’été d’Émile Macé !

Mercredi 2 juillet Concert Place Macé Line Azul à 19h

Lundi 7 juillet Concert Place Macé Equinoxe à 19h

Mardi 8 juillet Découverte des Chemins de la Forme centre-ville départ Esplanade de la Ria de 11h à 12h

Mercredi 9 juillet Animation Pinceau Palette et Bulld’Art de 10h30 à 12h30 et de 17h à 19h

Mercredi 9 juillet Concert Place Macé Line Azul & Angèle Théia à 19h

Mardi 15 juillet Découverte des Chemins de la Forme centre-ville départ Esplanade de la Ria de 11h à 12h

Mercredi 16 juillet Animation Pinceau Palette et Bulld’Art de 10h30 à 12h30 et de 17h à 19h

Jeudi 17 juillet Marché et grande tablée des halles à partir de 17h Concerts de NoSé et Rebecca

Mardi 22 juillet Découverte des Chemins de la Forme centre-ville départ Esplanade de la Ria de 11h à 12h

Vendredi 25 juillet Concert Place Macé Angèle Théia à 19h

Mardi 29 juillet Découverte des Chemins de la Forme centre-ville départ Esplanade de la Ria de 11h à 12h

Mercredi 30 juillet Animation Art Image fin d’après midi

Jeudi 31 juillet Théâtre Les batteurs de pavé Place Macé à 20h30

Mardi 5 août Concert Place Macé Guillaume Journey à 19h

Mardi 12 août Lecture public enfants Tic-Tac, le temps qui passe sur la place Macé ! 10h30

Mardi 12 août Déambulations Sassy Swinger – à 18h

Mercredi 13 août Démonstration de Hip Hop Place Macé à 17h

Jeudi 14 août Concert Place Macé Passé Composé à 19h

Mardi 19 août Découverte des Chemins de la Forme centre-ville départ Esplanade de la Ria de 11h à 12h

Mercredi 20 août Grande tablée des halles à partir de 17h Concerts de NoSé, Why Not et Rebecca

Mardi 26 août Découverte des Chemins de la Forme centre-ville départ Esplanade de la Ria de 11h à 12h

Mercredi 27 août Concert Place Macé Passé Composé à 19h .

Ville haute Place Macé Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

English :

As part of Emile Macé?s summer program, come and meet the duo Passé Composé.

German :

Im Rahmen des Sommerprogramms « L?heure d’été d’Emile Macé » treffen Sie auf das Duo Passé Composé.

Italiano :

Nell’ambito del programma estivo di Emile Macé, venite a conoscere il duo Passé Composé.

Espanol :

En el marco del programa de verano de Emile Macé, venga a conocer al dúo Passé Composé.

