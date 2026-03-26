Concert Passéo Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône
Concert Passéo Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône samedi 25 avril 2026.
Concert Passéo
Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir la fusion subtile des musiques urbaines, du jazz, de l’électro/acoustique et des rythmes envoûtants de la world musique.
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Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90 pelemelecafe@pelemelecafe.fr
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English :
Come and discover the subtle fusion of urban music, jazz, electro/acoustic and the bewitching rhythms of world music.
L’événement Concert Passéo Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre