Concert Passéo Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Concert Passéo Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône samedi 25 avril 2026.

Concert Passéo

Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez découvrir la fusion subtile des musiques urbaines, du jazz, de l’électro/acoustique et des rythmes envoûtants de la world musique.
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Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90  pelemelecafe@pelemelecafe.fr

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English :

Come and discover the subtle fusion of urban music, jazz, electro/acoustic and the bewitching rhythms of world music.

L’événement Concert Passéo Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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