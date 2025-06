Concert Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre Cathédrale Saint-Pierre Angoulême 25 juin 2025 07:00

Retrouvez le Choeur Régional de Nouvelle-Aquitaine (CRENA) le mercredi 25 juin pour un moment unique à l’occasion d’un concert proposé à la Cathédrale Saint-Pierre, intitulé « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre ».

Cathédrale Saint-Pierre 1 Place Saint-Pierre

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 42 36 18 contact@cre-na.fr

English :

Join the Choeur Régional de Nouvelle-Aquitaine (CRENA) on Wednesday June 25 for a unique concert at Cathédrale Saint-Pierre, entitled « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre ».

German :

Der Choeur Régional de Nouvelle-Aquitaine (CRENA) wird am Mittwoch, dem 25. Juni, in der Kathedrale Saint-Pierre ein Konzert mit dem Titel « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre » (Heilige Brücken, von einer Welt zur anderen) geben.

Italiano :

Unitevi al Choeur Régional de Nouvelle-Aquitaine (CRENA) mercoledì 25 giugno per un concerto unico nella Cattedrale di San Pietro, intitolato « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre ».

Espanol :

Únase al Coro Regional de Nueva Aquitania (CRENA) el miércoles 25 de junio en un concierto único en la catedral de San Pedro, titulado « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre ».

