Concert Passerelles sacrées d’un monde à l’autre Coréades La Rochelle jeudi 25 septembre 2025.
Salle de l’Oratoire 6bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Prévente jusqu’à J-3
En ouverture du Festival à l’Oratoire, le CRENA Chœur Régional de Nouvelle-Aquitaine vous invite à un programme intitulé « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre », du Gloria de Vivaldi à la Missa Criolla de Ramirez.
Salle de l’Oratoire 6bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Concert Passerelles sacrées d’un monde à l’autre Coréades
To open the Festival at the Oratoire, CRENA Ch?ur Régional de Nouvelle-Aquitaine invites you to a program entitled « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre », from Vivaldi’s Gloria to Ramirez’s Missa Criolla.
German : Konzert Passerelles sacrées d’un monde à l’autre Coréades
Zur Eröffnung des Festivals im Oratorium lädt Sie der CRENA Ch?ur Régional de Nouvelle-Aquitaine zu einem Programm mit dem Titel « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre » (Heilige Brücken, von einer Welt zur anderen) ein, von Vivaldis Gloria bis zur Missa Criolla von Ramirez.
Italiano :
Per aprire il Festival all’Oratoire, il CRENA Ch?ur Régional de Nouvelle-Aquitaine vi invita a un programma intitolato « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre », dal Gloria di Vivaldi alla Missa Criolla di Ramirez.
Espanol : Concierto Passerelles sacrées d’un monde à l’autre Coréades
Para inaugurar el Festival en el Oratorio, el CRENA Ch?ur Régional de Nouvelle-Aquitaine le invita a un programa titulado « Passerelles sacrées, d’un monde à l’autre », del Gloria de Vivaldi a la Missa Criolla de Ramírez.
