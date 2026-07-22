Concert Patrcia Ponselle 06 août Brides-les-Bains
jeudi 6 août 2026 · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Concert Patrcia Ponselle 06 août
Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Embarquez pour un voyage musical et poétique aux couleurs de l’été ! CONCERT Voyage d’été
.
Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64
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English :
Embark on a musical and poetic journey filled with the colors of summer! CONCERT: Summer Journey
L’événement Concert Patrcia Ponselle 06 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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