Informations pratiques

Brides-les-Bains

Concert Patrcia Ponselle 06 août

Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Embarquez pour un voyage musical et poétique aux couleurs de l’été ! CONCERT Voyage d’été

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Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64

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English :

Embark on a musical and poetic journey filled with the colors of summer! CONCERT: Summer Journey

L’événement Concert Patrcia Ponselle 06 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains