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AGENDA · Brides-les-Bains

Concert Patricia Ponselle 20 août Brides-les-Bains

jeudi 20 août 2026 · Brides-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise St Etienne
Ville
73570 Brides-les-Bains
Département
Savoie
Tarif

Brides-les-Bains

Concert Patricia Ponselle 20 août

Eglise St Etienne Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 19:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Embarquez pour un voyage musical et poétique aux couleurs de l’été ! CONCERT Voyage d’été
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Eglise St Etienne Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 

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English :

Embark on a musical and poetic journey filled with the colors of summer! CONCERT: Summer Journey

L’événement Concert Patricia Ponselle 20 août Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

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