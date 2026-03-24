Concert Patrick et Michel

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Chanson française actuelle pour un monde différent

Une musique lâcher prise entre les pogs et les malabars des années 1990, rehaussée par des paroles surprenantes d’actualités.

Deux trentenaires remplis de questions bouillonnantes qui n’arrêtent pas le son.

Bercés dès le plus jeune âge par tous les Michel-e et les Patrick-ia de notre histoire, ils se sont retrouvés dans cette évidence commune on a tous quelque chose de Michel et Patrick . C’est un constat constant de leur vie. Ces mots, ces couleurs, ces sons criants de vérité ne sont-ils pas l’expression pour d’une époque désaffectée ?

Michel & Patrick, porteurs de flambeaux, poursuivent une mission faire briller de mille paillettes les changements en cours d’une société en quête d’amour, de paix, d’entraide, d’inclusion, et de Jazz.

Dans un élan de douceur, ils vous proposent une expérience défiant les habitudes. Tantôt aux micros tantôt derrière la guitare, des claviers, un sampler, ou encore un contrôleur de batterie électronique, ils ne cessent de chanter et d’émouvoir. .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Contemporary French song for a different world

A loose sound between the pogs and malabars of the 1990s, enhanced by surprisingly topical lyrics.

L’événement Concert Patrick et Michel La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)