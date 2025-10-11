Concert Patrick Villanueva (piano jazz) Bayonne Cité des Arts Bayonne
Concert Patrick Villanueva (piano jazz)
Bayonne Cité des Arts 3 avenue Jean Darrigrand Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Début : 2025-10-11
Mister Key, concert solo Patrick Villanueva, piano.
Mister Key, c’est le piano dans le jazz et le jazz dans le piano. Patrick Villanueva présente son nouveau voyage musical. Une façon jubilatoire de revisiter 100 ans de swing avec 88 notes pour aborder l’un des grands défis de la création artistique contemporaine. Patrick Villanueva est une référence du monde du jazz. Du latin jazz à Thelonious Monk et à la comédie musicale, il irrigue tous les territoires du jazz de sa prodigieuse virtuosité, au point de remporter le Prix de la Comédie Musicale 2025 pour son oeuvre Virginie et Paul. En récital à Bayonne, il affrontera ce dilemme un jazzman doit-il jouer avec ou contre l’intelligence artificielle ? .
Bayonne Cité des Arts 3 avenue Jean Darrigrand Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine haizebegi@gmail.com
