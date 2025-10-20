Concert Patrick Villot Salle des Fêtes Voiteur

Concert Patrick Villot Salle des Fêtes Voiteur dimanche 22 février 2026.

Concert Patrick Villot

Salle des Fêtes 7 Grande Rue Voiteur Jura

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Le Comité d’Animation de Voiteur accueille le chanteur jurassien Patrick Villot pour un concert de chansons françaises de Ferrat à Souchon. .

Salle des Fêtes 7 Grande Rue Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com

English :

German : Concert Patrick Villot

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Patrick Villot Voiteur a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu