Concert Paul Cowley – La Revanche Bar Brasserie Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, 16 mai 2025 19:00, Saint-Malo-des-Trois-Fontaines.

Morbihan

Concert Paul Cowley La Revanche Bar Brasserie 24 avenue du Porhoët Saint-Malo-des-Trois-Fontaines Morbihan

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Ne manquez pas le concert de Paul Cowley, artiste britannique installé dans le Morbihan, qui mêle avec élégance blues acoustique, fingerstyle et bottleneck.

Originaire de Birmingham, ce chanteur, auteur-compositeur et guitariste puise son inspiration dans le blues authentique de figures mythiques comme Lightnin’ Hopkins ou Mississippi John Hurt. Fort d’une solide réputation au Royaume-Uni, où il se produit en solo dans de nombreux festivals, salles de concert, et même en live à la BBC, Paul poursuit désormais son aventure musicale en France tout en continuant à se produire à l’international. Venez découvrir son univers sincère, chaleureux et profondément enraciné dans la tradition du blues.

Un moment rare à partager avec un musicien d’exception ! À 19h. .

La Revanche Bar Brasserie 24 avenue du Porhoët

Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 56227 Morbihan Bretagne +33 7 67 02 30 33

