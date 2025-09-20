Concert Paul & les opportunistes, du soleil dans l’abîme Muntzenheim

Concert Paul & les opportunistes, du soleil dans l’abîme

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Dans ce tour de chant, Paul creuse le thème de la bougie dans les ténèbres. Ses textes,toujours profonds,accompagnent une musique inspirée des rythmes du Cap Vert,d’Angola, du Brésil ou de Madagascar.

Dans ce nouveau tour de chant, Paul creuse le thème de la petite bougie dans les ténèbres, de la lumière au bout du tunnel, de la lueur d'Esperance qui persiste lorsque tout va mal. Pour porter cette idée, Paul s'inspire du fameux Saudade de Cesaria Evora, à la fois mélancolique et dansant.

Ses textes, toujours profonds, sont dits en alors souriant, accompagnes d’une musique inspirée des rythmes du Cap Vert, d’Angola, du Brésil ou de Madagascar. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

In this tour de chant, Paul explores the theme of the candle in the darkness. His lyrics, always profound, are accompanied by music inspired by the rhythms of Cape Verde, Angola, Brazil and Madagascar.

