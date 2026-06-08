Concert Paul Mulligan and the Buddies Au Petit Lapin Ponts-et-Marais
Concert Paul Mulligan and the Buddies Au Petit Lapin Ponts-et-Marais dimanche 9 août 2026.
Ponts-et-Marais
Concert Paul Mulligan and the Buddies
Au Petit Lapin 54 Rue Robert Legout et Kléber Lesage Ponts-et-Marais Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert de Pop-Rock folk irlandais.
Sur réservation. .
Au Petit Lapin 54 Rue Robert Legout et Kléber Lesage Ponts-et-Marais 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 09 66
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English : Concert Paul Mulligan and the Buddies
L’événement Concert Paul Mulligan and the Buddies Ponts-et-Marais a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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