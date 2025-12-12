CONCERT PAUL SALARD Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence

CONCERT PAUL SALARD Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence vendredi 10 avril 2026.

CONCERT PAUL SALARD

Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

La Fondation Maeght inaugure cette année sa première scène dédiée aux jeunes talents.
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Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 81 63  accueil@fondation-maeght.com

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English :

This year, the Fondation Maeght inaugurates its first stage dedicated to young talent.

L’événement CONCERT PAUL SALARD Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence

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