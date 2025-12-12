CONCERT PAUL SALARD Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence
CONCERT PAUL SALARD Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence vendredi 10 avril 2026.
CONCERT PAUL SALARD
Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
La Fondation Maeght inaugure cette année sa première scène dédiée aux jeunes talents.
.
Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 81 63 accueil@fondation-maeght.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This year, the Fondation Maeght inaugurates its first stage dedicated to young talent.
L’événement CONCERT PAUL SALARD Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence