CONCERT Paulx
CONCERT Paulx vendredi 17 juillet 2026.
Paulx
CONCERT
Rue de la Vigne Paulx Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
CONCERTS HO’PAULX POP
Concerts et Fanfare à partir de 19h
Bar et Restauration sur place .
Rue de la Vigne Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 33 41 40
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English :
HO’PAULX POP CONCERTS
L’événement CONCERT Paulx a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Sud Retz Atlantique