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CONCERT Paulx

CONCERT Paulx vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Rue de la Vigne

Ville : 44270 Paulx

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Paulx

CONCERT

Rue de la Vigne Paulx Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

CONCERTS HO’PAULX POP
Concerts et Fanfare à partir de 19h
Bar et Restauration sur place   .

Rue de la Vigne Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 33 41 40 

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English :

HO’PAULX POP CONCERTS

L’événement CONCERT Paulx a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Sud Retz Atlantique