Paulx

CONCERT

Rue de la Vigne Paulx Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

CONCERTS HO’PAULX POP

Concerts et Fanfare à partir de 19h

Bar et Restauration sur place .

Rue de la Vigne Paulx 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 33 41 40

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English :

HO’PAULX POP CONCERTS

L’événement CONCERT Paulx a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Sud Retz Atlantique