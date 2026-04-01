Concert Pause musicale de Printemps rue de l’église Mazirot

Concert Pause musicale de Printemps

rue de l’église Salle Multi-activités Mazirot Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concert Pause musicale de Printemps.

Musique slaves et espagnoles. Avec Marie DELVINCOURT au piano et Stéphanie KOPF au violon.Tout public

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rue de l’église Salle Multi-activités Mazirot 88500 Vosges Grand Est +33 6 17 19 72 30

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English :

Concert Spring musical break.

Slavonic and Spanish music. With Marie DELVINCOURT on piano and Stéphanie KOPF on violin.

L’événement Concert Pause musicale de Printemps Mazirot a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MIRECOURT