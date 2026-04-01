Concert Pause musicale de Printemps rue de l’église Mazirot
Concert Pause musicale de Printemps rue de l’église Mazirot dimanche 12 avril 2026.
Concert Pause musicale de Printemps
rue de l’église Salle Multi-activités Mazirot Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concert Pause musicale de Printemps.
Musique slaves et espagnoles. Avec Marie DELVINCOURT au piano et Stéphanie KOPF au violon.Tout public
0 .
rue de l’église Salle Multi-activités Mazirot 88500 Vosges Grand Est +33 6 17 19 72 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert Spring musical break.
Slavonic and Spanish music. With Marie DELVINCOURT on piano and Stéphanie KOPF on violin.
L’événement Concert Pause musicale de Printemps Mazirot a été mis à jour le 2026-03-23 par OT MIRECOURT