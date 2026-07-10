Concert Pause musicale Église Saint-Martin Neuville-sur-Ornain

Informations pratiques

Neuville-sur-Ornain

Concert Pause musicale

Église Saint-Martin 2 Rue de l’église Neuville-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert de l’ensemble vocal Pause musicale, qui interprètera les plus belles chansons de la variété française.

Entrée libre, participation au chapeau.Tout public

0 .

Église Saint-Martin 2 Rue de l’église Neuville-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est escapad55.pausemusicale@gmail.com

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English :

Concert by the vocal ensemble Pause musicale, which will perform the most beautiful songs from French pop music.

Free admission; donations welcome.

L’événement Concert Pause musicale Neuville-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-07-10 par OT SUD MEUSE