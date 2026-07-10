Concert Pause musicale Église Saint-Martin Neuville-sur-Ornain
dimanche 2 août 2026 · Église Saint-Martin · Neuville-sur-Ornain
Informations pratiques
Neuville-sur-Ornain
Concert Pause musicale
Église Saint-Martin 2 Rue de l’église Neuville-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert de l’ensemble vocal Pause musicale, qui interprètera les plus belles chansons de la variété française.
Entrée libre, participation au chapeau.Tout public
0 .
Église Saint-Martin 2 Rue de l’église Neuville-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est escapad55.pausemusicale@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the vocal ensemble Pause musicale, which will perform the most beautiful songs from French pop music.
Free admission; donations welcome.
L’événement Concert Pause musicale Neuville-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-07-10 par OT SUD MEUSE