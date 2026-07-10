UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Neuville-sur-Ornain

Concert Pause musicale Église Saint-Martin Neuville-sur-Ornain

dimanche 2 août 2026 · Église Saint-Martin · Neuville-sur-Ornain

Concert Pause musicale Église Saint-Martin Neuville-sur-Ornain

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Église Saint-Martin
Adresse
2 Rue de l'église
Ville
55800 Neuville-sur-Ornain
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Neuville-sur-Ornain

Concert Pause musicale

Église Saint-Martin 2 Rue de l’église Neuville-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Concert de l’ensemble vocal Pause musicale, qui interprètera les plus belles chansons de la variété française.
Entrée libre, participation au chapeau.Tout public
0  .

Église Saint-Martin 2 Rue de l’église Neuville-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est   escapad55.pausemusicale@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the vocal ensemble Pause musicale, which will perform the most beautiful songs from French pop music.
Free admission; donations welcome.

L’événement Concert Pause musicale Neuville-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-07-10 par OT SUD MEUSE