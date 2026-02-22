Concert Paz Aban La Friche Oloron-Sainte-Marie

Concert Paz Aban

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Radio Oloron organise ses concerts de février au cœur de La Friche, soirées dans le cadre de l’émission Cantas i Contes avec Angèle et Daniel.

Retrouvez ce jour le groupe Paz Aban de 12 chanteurs avec instruments. Chansons traditionnelles béarnaises, basques et françaises, mais aussi des créations. Groupe de copains très festifs.

Entrée libre participation. .

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 35 18 08 media@radio-oloron.fr

