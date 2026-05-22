Concert Peaches Blue Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Peaches Blue Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 14 juin 2026.
Genêts
Concert Peaches Blue
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Dîner-concert avec Peaches Blue , blues/polyphonie.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
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English : Concert Peaches Blue
L’événement Concert Peaches Blue Genêts a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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