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Concert Peaches Blue Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Peaches Blue Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Peaches Blue Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Bar associatif L'Ecurie

Adresse : 20 route du Bec d'Andaine

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Genêts

Concert Peaches Blue

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Dîner-concert avec Peaches Blue , blues/polyphonie.
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

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English : Concert Peaches Blue

L’événement Concert Peaches Blue Genêts a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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