Informations pratiques

Bey

Concert pectacle La caisse à Oublis .

Salle communale Bey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:30:00

fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :

2026-10-09

L’équipe de la bibliothèque municipale de Cormoranche-sur-Saône vous propose un spectacle original la Caisse à Oublis !

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Salle communale Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 67 63 83 biblio.cormo@gmail.com

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English :

The staff at the Cormoranche-sur-Saône Municipal Library invites you to an original show: %AB la Caisse %E0 Oublis %BB !

L’événement Concert pectacle La caisse à Oublis . Bey a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle