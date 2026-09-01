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AGENDA · Bey

Concert pectacle La caisse à Oublis . Bey

vendredi 9 octobre 2026 · Bey

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Salle communale
Ville
01290 Bey
Département
Ain
Tarif

Bey

Concert pectacle La caisse à Oublis .

Salle communale Bey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :
2026-10-09

L’équipe de la bibliothèque municipale de Cormoranche-sur-Saône vous propose un spectacle original la Caisse à Oublis !
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Salle communale Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 67 63 83  biblio.cormo@gmail.com

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English :

The staff at the Cormoranche-sur-Saône Municipal Library invites you to an original show: %AB la Caisse %E0 Oublis %BB !

L’événement Concert pectacle La caisse à Oublis . Bey a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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