Concert pédagogique 30 ans de Diatonik Penn Ar Bed Salle Steredenn Plouédern

Concert pédagogique 30 ans de Diatonik Penn Ar Bed

Salle Steredenn 9 Route du Stade Plouédern Finistère

Début : 2025-11-08 10:30:00

fin : 2025-11-08 11:30:00

2025-11-08

Les musiciens diatonistes de Diatonik Penn ar Bed fêtent leurs 30 ans d’existence.

Pour l’occasion, nous organisons un concert pédagogique animé par Xavier Le Courtois au diato et sa fille Kloé au trombone. Autour d’un ou plusieurs airs traditionnels, il nous montrera ses techniques pour harmoniser, développer des arrangements, créer une deuxième, troisième voix , finaliser un morceau et le rendre dansant.

A l’issue du concert un pot de l’amitié sera servi aux participants. .

Salle Steredenn 9 Route du Stade Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 6 32 06 30 41

