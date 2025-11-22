Concert pédagogique autour du Thérémine Bibliothèque Goutte d’Or Paris
Concert pédagogique autour du Thérémine Bibliothèque Goutte d’Or Paris samedi 22 novembre 2025.
Dans le cadre de la programmation Monte le son, la bibliothèque Goutte d’or vous propose un concert de Théremine, et une initiation autour de cet instrument insolite, avec Charlotte Dubois, de la Compagnie l’électron libre
Qu’est ce
qu’un Thérémine ?
Le
Thérémine est le premier instrument de musique électronique, inventé en 1920
par Lev Sergueïevitch Termen (Léon Theremin).
Il
est composé d’un Boîtier équipé de deux antennes. L’antenne verticale commande
la hauteur de la note et l’horizontale, en forme de boucle permet de jouer sur
l’amplitude du volume. C’est le seul instrument qui se joue sans être touché
par le musicien.
Charlotte Dubois est théréministe et autrice-compositrice, pianiste de formation, qui a fait du thérémine son terrain d’exploration depuis 2018.
En formule
légère, elle propose un concert pédagogique alternant pièces jouées et
explications limpides sur l’instrument et sa gestuelle.
Elle
performe au thérémine avec un looper, et peut intégrer le Minifreak pour
étoffer les textures et harmonies. Entre
chaque morceau, elle dévoile le rôle des deux antennes (hauteur/volume) et la
logique du jeu sans contact.
Un
temps participatif invite le public à s’essayer au thérémine dans un cadre
guidé et bienveillant.
Concert pédagogique autour du Thérémine avec Charlotte Dubois
Le samedi 22 novembre 2025
de 15h30 à 17h30
gratuit
Sur inscription
Tout public. A partir de 6 ans.
Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/