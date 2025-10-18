Concert Pédale tes watts Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Concert Pédale tes watts Médiathèque Intercommunale Mirecourt samedi 18 octobre 2025.

Concert Pédale tes watts

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

On va pédaler à la médiathèque et en musique en plus.

La Compagnie Pédale tes Watts vous propose un concert Mes chansons des autres en duo . Mais pour avoir du son, les mollets vont chauffer !

Le principe est simple quatre vélos sont à votre disposition et l’énergie produite par vos soins servira à alimenter la sono du concert. On compte sur vous pour nous aider.

Réservation conseillée.

Cette animation est organisée dans le cadre des Rencontre avec… Voyager autrement , une manifestation proposée par la médiathèque départementale des Vosges.Tout public

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtmirecourtdompaire.fr

English :

We’re going to pedal at the mediatheque, and with music to boot.

The Compagnie Pédale tes Watts presents a concert entitled Mes chansons des autres en duo . But to get the sound, your calves are going to get hot!

The principle is simple: four bicycles are at your disposal, and the energy you produce will be used to power the concert’s sound system. We’re counting on you to help.

Reservations recommended.

This event is part of the Rencontre avec… Voyager autrement , an event organized by the Vosges departmental media library.

German :

In der Mediathek wird geradelt, und das auch noch mit Musik.

Die Compagnie Pédale tes Watts bietet Ihnen ein Konzert mit dem Titel Mes chansons des autres en duo . Aber um den Sound zu bekommen, werden die Waden heiß laufen!

Das Prinzip ist einfach: Vier Fahrräder stehen Ihnen zur Verfügung und die von Ihnen erzeugte Energie wird dazu verwendet, die Musikanlage des Konzerts zu betreiben. Wir zählen auf Ihre Hilfe.

Eine Reservierung wird empfohlen.

Diese Animation wird im Rahmen von Rencontre avec… Voyager autrement , einer von der Mediathek des Departements Vosges angebotenen Veranstaltung.

Italiano :

La biblioteca multimediale è in piena attività, con tanto di musica.

La compagnia Pédale tes Watts organizza un concerto intitolato Mes chansons des autres en duo . Ma per ottenere il suono, i vostri polpacci si scalderanno!

Il principio è semplice: quattro biciclette sono a vostra disposizione e l’energia prodotta servirà ad alimentare l’impianto audio del concerto. Contiamo sul vostro aiuto.

È consigliata la prenotazione.

Questo evento è organizzato nell’ambito di Rencontre avec… Viaggiare in modo diverso , un evento organizzato dalla mediateca dipartimentale dei Vosgi.

Espanol :

Pedal a fondo en la mediateca, y con música.

La compañía Pédale tes Watts ofrece un concierto titulado Mes chansons des autres en dúo . Pero para conseguir el sonido, ¡se te van a calentar las pantorrillas!

El principio es sencillo: cuatro bicicletas están a tu disposición y la energía que produzcas servirá para alimentar el equipo de sonido del concierto. Contamos con tu ayuda.

Se recomienda reservar.

Este acto se organiza en el marco de la iniciativa Rencontre avec… Viajar de otra manera , organizado por la mediateca departamental de los Vosgos.

