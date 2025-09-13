Concert Pedro Kouyaté : Des origines du blues Médiathèque Intercommunale Montélimar
Concert Pedro Kouyaté : Des origines du blues Médiathèque Intercommunale Montélimar samedi 13 septembre 2025.
Concert Pedro Kouyaté : Des origines du blues
Médiathèque Intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : Samedi 2025-09-13 16:00:00
fin : 2025-09-13 17:30:00
2025-09-13
Pédro Kouyaté est un griot moderne qui marie les traditions mandingues, le jazz et le blues. Sa virtuosité musicale et ses talents de conteur embarquent le spectateur dans un véritable voyage de l’Afrique au Mississippi jusqu’aux continents européens.
Médiathèque Intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Pédro Kouyaté is a modern griot who blends Mandingo traditions with jazz and blues. His musical virtuosity and storytelling talents take the audience on a veritable voyage from Africa to Mississippi and the continents of Europe.
German :
Pédro Kouyaté ist ein moderner Griot, der die Traditionen der Mandingos mit Jazz und Blues verbindet. Seine musikalische Virtuosität und sein Talent als Geschichtenerzähler nehmen den Zuschauer mit auf eine wahre Reise von Afrika über den Mississippi bis hin zu den europäischen Kontinenten.
Italiano :
Pédro Kouyaté è un griot moderno che fonde le tradizioni Mandingo con il jazz e il blues. Il suo virtuosismo musicale e il suo talento di narratore portano il pubblico in un viaggio dall’Africa al Mississippi fino ai continenti europei.
Espanol :
Pédro Kouyaté es un griot moderno que mezcla las tradiciones mandingas con el jazz y el blues. Su virtuosismo musical y su talento como narrador llevan al público en un viaje de África a Mississippi y a los continentes de Europa.
