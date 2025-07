Concert PEET & Just Shani Espace Franquin Angoulême

Concert PEET & Just Shani Espace Franquin Angoulême jeudi 2 octobre 2025.

Concert PEET & Just Shani

Espace Franquin 1 Bd Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

En prévente 13 € ; Abonnés 10 €

Début : 2025-10-02

2025-10-02

Campus Sonore dans le cadre de l’Angou’Mois Etudiant et en coproduction avec l’Université de Poitiers, le Crous, le CIJ, et de la CVEC. Venez profiter du concert de PEET & Just Shani.

Espace Franquin 1 Bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

English :

Campus Sonore as part of Angou’Mois Etudiant and in co-production with Université de Poitiers, Crous, CIJ and CVEC. Come and enjoy a concert by PEET & Just Shani.

German :

Campus Sonore im Rahmen des Angou’Mois Etudiant und in Koproduktion mit der Universität Poitiers, dem Crous, dem CIJ und der CVEC. Genießen Sie das Konzert von PEET & Just Shani.

Italiano :

Campus Sonore nell’ambito di Angou’Mois Etudiant e in coproduzione con l’Università di Poitiers, Crous, CIJ e CVEC. Venite a godervi il concerto di PEET & Just Shani.

Espanol :

Campus Sonore en el marco de Angou’Mois Etudiant y en coproducción con la Universidad de Poitiers, Crous, CIJ y CVEC. Venga a disfrutar del concierto de PEET & Just Shani.

L’événement Concert PEET & Just Shani Angoulême a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême