Concert Peña musical Théâtre de L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence

Concert Peña musical

Vendredi 19 décembre 2025 à partir de 20h. Théâtre de L’Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-19 20:00:00

Voyage dans les sons et les rythmes Colombiens, Péruviens, Chiliens, Argentins, Vénézueliens, Boliviens, Paraguayens…

Les Peñas d’Amérique latine sont des lieux où se retrouvent des artistes, musiciens, chanteurs, poètes, danseurs, café-cantantes qui furent dans les années 1950-60 des creusets de la création musicale, nueva canción, néo-folklore… en étant fortement connectés aux luttes sociales. .

English :

Journey through the sounds and rhythms of Colombia, Peru, Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia, Paraguay…

German :

Reise durch die Klänge und Rhythmen Kolumbiens, Perus, Chiles, Argentiniens, Venezuelas, Boliviens, Paraguays…

Italiano :

Un viaggio attraverso i suoni e i ritmi di Colombia, Perù, Cile, Argentina, Venezuela, Bolivia, Paraguay…

Espanol :

Un viaje por los sonidos y ritmos de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia, Paraguay…

